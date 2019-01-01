"Наречена для тата": что заставит героиню собрать вещи и ночевать отдельно? Пресс-служба

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Сегодня, 8 октября в 19:00, на СТБ выйдет 7 выпуск романтического реалити “Наречена для тата“. До принятия финального решения у всех пар осталось совсем немного времени, поэтому именно сейчас нужно задать друг другу самые главные вопросы. Что разочарует Виту Гончаренко в заботливом и надежном Грише Липовецком?

Вита с Гришей и его дочерью планируют пойти на день рождения сестры героини. Вечеринка планируется в розовом цвете, поэтому костюмы необходимы соответствующие. После длительного семейного шоппинга герои реалити отправятся на празднование. Однако преподнесенное настроение быстро улетучится, когда Вита задаст Грише самый важный для нее вопрос, касающийся семейной жизни…

Вита Гончаренко и Гриша Липовецкий Пресс-служба

Мы пришли повеселиться, а веселья не удалось. Все пошло как-то не так, – признается мужчина.

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Что заставит героиню собрать вещи и ночевать отдельно? Не пропустите!

В благодарность за былые поступки, Марина Дмитриева решит устроить для Саши Кострицына сюрприз – исполнить его давнюю мечту. Девушка пригласит мужчину в театр импровизации. Но Саша даже не мог предположить, что в роли актера окажется он сам!

Марина и Саша Пресс-служба

Меня это немного напугало, – поделится эмоциями Саша.

Справится ли он с актерской задачей, а Марина с нахлынувшей ревностью – смотрите сегодня.

Наташа Кравчинская проведет день с Витей и Аристархом. Но все попытки девушки наладить отношения с ребенком окажутся провальными.

Андрей Павлюк, Наташа Кравчинская Пресс-служба

Также герои с детьми отправятся в контактный зоопарк. В этот раз настроение испортится у сына героини – Вити, и Наташа позволит себе поднять на ребенка голос, что возмутит Андрея Павлюка.

Саша Отрошко и Вика свидание Пресс-служба

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Виктория Подколзина предложит Саше Отрошко провести вечер наедине. Пара оставит детей сестре Саши и отправится на празднование Хэллоуина. Откровенные костюмы, зажигательная музыка, особенная атмосфера – все это позволит Саше и Вике расслабиться и наконец-то начать проявлять чувства.

Саша Отрошко и Вика Пресс-служба

Пульс участился, возникла близость. Этот короткий халатик и чулки в клеточку…, – восхитится привлекательностью Вики Саша.

Еще одна участница – Юля Кириленко – придет поддержать Лешу Перина на модный показ, где он будет создавать прически для моделей. Но приятные ожидания девушки от этого дня быстро испарятся – на мероприятие также придет бывшая героя.

Юля Кириленко Пресс-служба

Читай также: “Самая странная поза“: Участницам “Топ-модели по-украински“ устроят испытания фотосессиями Когда Леша с Юлей зашли, я ожидала увидеть богиню подиумов. Вообще не понимаю, как они могут быть вместе. Она очень простая. Можно даже сказать простушка, – скажет экс-девушка Перина.

Бывшая девушка Перина Пресс-служба

Юлю обидит тот факт, что вместо общения с ней Леша пойдет беседовать с другой. На этой почве возникнет большая ссора...

Алексей Перин Пресс-служба

Я почувствовала себя чужой и лишней на этом мероприятии, – отметит Юля.

Юля Кириленко и Алексей Перин Пресс-служба

Ранее мы писали, что один из участников “Танцев со звездами“ рассказал, что хотел покинуть проект.

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