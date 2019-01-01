Ведущая проекта Алла Костромичева решила, что девушкам пора создавать новое портфолио .

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

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Ведущая “Топ-модели по-украински“ на Новом канале Алла Костромичева придумала для участниц новое задание - в свежем выпуске программы девушки выдержат испытание необычными фотосессиями.

Шкаф, вешалка, стул, кресло, стол. На первый взгляд, обычный интерьер обычной комнаты. Но если это не рядовая квартира, а съемочный павильон, то и предметы интерьера сразу становятся рабочим реквизитом. Именно с ним участницам “Топ-модели по-украински“ придется работать на первой фотосессии после перевоплощения.

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

На прошлой неделе большинство девушек сменили имидж, – говорит ведущая реалити Алла Костромичева. – По законам модельного бизнеса, после того как модель меняет свою внешность, она должна сделать себе новое портфолио. Поэтому все испытания недели будут фотосессиями.

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Первая съемка носит название “Самая странная поза“, и будет проходить под руководством Костромичевой.

Что сразу привлекает внимание агента на фото? Позировка! – говорит Алла. – Для агентов, как и для клиентов, очень важно увидеть, что модель умеет двигаться в кадре. Но обычными позами модельный мир уже не удивишь. Например, один из самых известных мировых fashion-фотографов Тим Волкер на протяжении некоторого времени ломает стереотипы в позировании моделей. Он считает, что именно странными позами можно лучше всего передать характер образа. Поэтому задание для наших участниц на этой фотосессии – сделать самую странную позу. А в качестве реквизита использовать любые предметы интерьера.

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

Каждая девушка должна будет придумать уникальную позу. А следующие – не повторять то, что уже сделали их предшественницы.

Я уверена в себе, ведь это, фактически, задание на пластику, – говорит харьковчанка Маша Михеева. – А я, во-первых, пластичный человек. Во-вторых, – актриса, и на занятиях по актерскому мастерству мы работали и над пластичностью.

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

А вот я очень волнуюсь, – говорит участница из Казахстана Амина Досимбаева. – До этого на фотосессиях мне всегда говорили: встань сюда, сделай это. А теперь нужно придумывать что-то самой.

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

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На фотосессии фантазия участниц не имела границ. Но лучше бы имела... Девушки забирались на шкаф, свешивались с дивана, обматывали себе шею проводом от телефона... А одна из участниц вообще повалила шифоньер и залезла в него.

"Самая странная поза": Участницам "Топ-модели по-украински" устроят испытания фотосессиями пресс-служба

Что из этого получилось – смотрите в пятницу в 19:00 на Новом канале.

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