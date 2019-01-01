Кто оставит после себя всего 50 граммов мусора, а кто выбросит килограмм продуктов, увидим сегодня в 19:00 на канале СТБ .

МастерШеф-9: участники научатся безотходному производству пресс-служба

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Каждый год проект "МастерШеф" на канале СТБ даёт все возможные условия для аматоров, чтобы научить их профессионально готовить. Для них проводят мастер-классы, приглашают именитых шефов, а также предоставляют огромное разнообразие продуктов. Но иногда это играет не на руку будущим поварам.

пресс-служба

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В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" будет сложное испытание: впервые участники столкнутся с безотходным производством. Обычно во время готовки они совсем не задумываются о том, сколько продуктов тратят впустую. Выбрасывают целые овощи, выливают литры сливок, снова и снова перерабатывают блюда. Такая тактика наносит ущерб как бюджету, так и окружающей среде.

пресс-служба

Очень важно бережно относиться к продуктам. Сегодня весь мир стремится к безотходному производству. В сложившейся экологической ситуации мы просто обязаны задуматься о том, какой след после себя оставляем. Участникам тоже нужно научиться экономить и использовать весь кулинарный потенциал продуктов, - говорит Эктор Хименес-Браво.

пресс-служба

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Сегодня участников ждёт индивидуальное задание. Им предстоит изменить свое расточительное мировоззрение. Каждый должен приготовить одно блюдо, любое на свое усмотрение. Но главная задача – оставить после себя как можно меньше отходов. Перед дегустацией судьи взвесят весь мусор, который остался после готовки. Три участника, что оставят после себя больше всего отходов, автоматически наденут чёрные фартуки. Судьи даже не попробуют их блюда, какими бы вкусными и оригинальными они ни получились.

пресс-служба

пресс-служба

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