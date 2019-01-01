Чем удивит юбилейный сезон самого загадочного реалити Украины .

Битва экстрасенсов: ТОП-10 фактов о 20 сезоне пресс-служба

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Уже сегодня, 2 октября в 19:00, на СТБ стартует 20 сезон мистического реалити “Битва экстрасенсов“. В преддверии выхода юбилейного сезона читайте топ-10 интересных фактов о нем!

Новый сезон по праву можно назвать сезоном тайн и откровений – впервые в истории проекта раскроются секреты самых известных и сильных экстрасенсов.

20 сезон “Битвы экстрасенсов“ будет выходить в новое время – по средам в 19:00.

Неизменным ведущим проекта остается Павел Костицын. Вместе с “Битвой“ он уже 12 лет.

пресс-служба

К постоянным соведущим Павла Костицына – Елене Мельник и Ольге Сумской – теперь присоединится Надежда Матвеева.

пресс-служба

Одним из членов жюри станет победитель 16 сезона “Битвы экстрасенсов“ – Сурен Джулакян.

пресс-служба

Читай также: Стала известна дата премьеры самой ожидаемой комедии “Великі Вуйки“ В традиционном испытании первого выпуска под названием “Мистер Х“ примет участие известная украинская певица Наталья Могилевская.

пресс-служба

В этом году – самый масштабный отбор участников. В редакцию программы пришло около 2 тысяч анкет, а к первому этапу отбора было допущено только 200 человек.

Попробовать свои силы в проекте придет участник 14 сезона “Битвы“ – Арман Цыбульский, супруг ясновидящей Рубины Цыбульской.

пресс-служба

Читай также: “Наречена для тата“: почему сын героя “забракует“ участницу проекта? Одна из самых экстремальных съемок сезона состоялась на скалах Букского каньона, в Черкасской области. В испытании “Дуэль“ каждый проигравший участник вынужден был спрыгивать вниз, в бушующую реку.

пресс-служба

Героем традиционного испытания 1 выпуска под названием "Ширма" станет один из победителей “Битвы экстрасенсов“.

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