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Битва экстрасенсов: ТОП-10 фактов о 20 сезоне

Спецтема: ТВ и телешоу
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Чем удивит юбилейный сезон самого загадочного реалити Украины .

Битва экстрасенсов: ТОП-10 фактов о 20 сезоне
Битва экстрасенсов: ТОП-10 фактов о 20 сезоне
пресс-служба

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Уже сегодня, 2 октября в 19:00, на СТБ стартует 20 сезон мистического реалити “Битва экстрасенсов“. В преддверии выхода юбилейного сезона читайте топ-10 интересных фактов о нем!

  • Новый сезон по праву можно назвать сезоном тайн и откровений – впервые в истории проекта раскроются секреты самых известных и сильных экстрасенсов.

  • 20 сезон “Битвы экстрасенсов“ будет выходить в новое время – по средам в 19:00.
  • Неизменным ведущим проекта остается Павел Костицын. Вместе с “Битвой“ он уже 12 лет.

пресс-служба

  • К постоянным соведущим Павла Костицына – Елене Мельник и Ольге Сумской – теперь присоединится Надежда Матвеева.

пресс-служба

  • Одним из членов жюри станет победитель 16 сезона “Битвы экстрасенсов“ – Сурен Джулакян.

пресс-служба

пресс-служба

  • В этом году – самый масштабный отбор участников. В редакцию программы пришло около 2 тысяч анкет, а к первому этапу отбора было допущено только 200 человек.
  • Попробовать свои силы в проекте придет участник 14 сезона “Битвы“ – Арман Цыбульский, супруг ясновидящей Рубины Цыбульской.

пресс-служба

пресс-служба

  • Героем традиционного испытания 1 выпуска под названием "Ширма" станет один из победителей “Битвы экстрасенсов“.

Ранее мы писали, что в прокат выйдет украинская картина с Жаном Рено.

 

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Теги: Битва экстрасенсов, Надежда Матвеева, Наталья Могилевская, реалити -шоу
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Источник: ivona.bigmir.net

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