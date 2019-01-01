Новые конкурсы на программе пробудили "зверя" в ведущих.

Притула - в эклере, а Никитюк - в шоке: Фоторепортаж "Хто зверху" Пресс-служба

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Сергей Притула насыпал в руку Лесе Никитюк кучку червей. А она его в ответ вымазала эклером. Произошло это все, конечно же, на шоу Нового канала “Хто зверху?“ Суть конкурса заключалась в следующем: мужскую и женскую команды разделила ширма, возле которой с обеих сторон разместили предметы из женского и мужского обихода. Участники обеих команд по очереди засовывали руку в специальное отверстие в ширме и наощупь угадывали предмет.

пресс-служба

На Притуле Леся не остановилась. Руку Владимира Остапчука она окунула в кисель, а Жана Беленюка – в крахмал. Единственный, кто угадал все предметы и не испачкался, – Дмитрий Шуров.

пресс-служба

Ведущая Катя Павлюченко вымазалась кетчупом из гамбургера – Притула постарался. А Даша Астафьева даже расстроилась, что ей не пришлось отгадывать ничего «гадкого» вроде червей, как Лесе.

пресс-служба

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Еще один интересный факт: впервые за всю историю программы участники мужской и женской команды во время конкурса «Стеклянная доска» дали правильные ответы на все до единого вопросы. От мужской команды играл Владимир Остачпук, а от женской – Ирина Хоменко.

Пресс-служба

В финале тоже было весело. За 90 секунд парням нужно было поднять максимальное количество крышек стоящих в зале унитазов, а девушкам – наоборот, опустить.

Ранее мы писали, что в популярную телеведущую на съемках врезался дрон.

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