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Звезда "Крепостной" стала мамой

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Актриса Анна Сагайдачная скрывала беременность.
Звезда "Крепостной" стала мамой
Звезда "Крепостной" стала мамой
instagram.com/annasagaidachnaya/

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Украинская актриса Анна Сагайдачная стала мамой. Звезда сериала "Крепостная" поделилась радостной новостью в своем Instagram.

На странице Сагайдачной в социальной сети появился снимок, где актриса запечатлена с большим животиком. Рядом с ней - ее супруг Евгений Третяк, с которым они поженились год назад.

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Очевидно, что фото было сделано летом, а сейчас Анна уже родила.

Фотографию с беременной Анной в своем Instagram-аккаунте также опубликовала ее подруга Илона Жила, которая подтвердила догадки поклонников о том, что малыш Сагайдачной и Третяка уже появился на свет.

Девочка, моя родная! Я за тебя настолько искренне и безумно рада, что наворачиваются слезы счастья! Звездочка моя, - написала в блоге подруга Анны Сагайдачной.

Анна Сагайдачная вышла замуж в июне 2018 года. Со своим мужем Евгением она познакомилась на съемках проекта Оксаны Байрак. Ребенок, пол которого пока неизвестен, у пары первый.

Накануне Ольга Сумская рассказала, кто ее спас после сложных родов.

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Теги: актриса, Анна Сагайдачная, беременна, Крепостная
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