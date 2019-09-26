Ксения Мишина прокомментировала роман с Женей Котом

Звезда "Крепостной" рассказала о своих отношениях с партнером по шоу "Танці з зірками 2019".

Звезда “Крепостной“ Ксения Мишина, которая украсила обложку известного глянца, прокомментировала слухи о своем романе с партнером по паркету на “Танці з зірками 2019“ Женей Котом.

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С самого первого выступления Мишиной и Кота на шоу и зрители, и участники “Танцев“ решили, что между участниками вспыхнули чувства. В сети не утихают слухи о романе пары, несмотря на то, что Кот женился в этом году.

Я крайне уважительно отношусь к семейной жизни. В моей жизни был момент, когда мужчина из-за меня ушёл из семьи. И ничего хорошего... ни к чему это не привело. Не знаю, винить себя за это или нет... Это возникло чувство. Но нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду, - сказала Мишина в интервью Ефросининой.

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Свой поцелуй с Женей Котом на паркете, Ксения объясняет игрой.

Это искусство, это роль, это некая игра, позволение проявлять себя на паркете, показывать жизнь, - говорит актриса.

О том, где смотреть шестой прямой эфир шоу “Танці з зірками 2019“, узнайте здесь.