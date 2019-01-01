Закулисье "Крепостной": Максим Радугин о роли Жадана и любви к Украине

Актер Максим Радугин рассказал, как получил роль Андрея Жадана и признался в любви к Киеву и украинским блюдам.

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В преддверии финала культового сериала “Крепостная“ на СТБ “Вікна-новини“ пообщались с исполнителем главной мужской роли второго сезона костюмированной драмы – Максимом Радугиным. Именно он сыграл возлюбленного Катерины Вербицкой, бывшего крепостного – Андрея Жадана. И именно его судьба в конце второго сезона вызвала наибольшее количество вопросов среди поклонников сериала. В интервью корреспонденту “Вікон“ Артему Сорокину актер рассказал, почему так сильно прикипел сердцем к Киеву, о своей роли в “Крепостной“ и любимых украинских блюдах.

Для российского актера Максима Радугина, сыгравшего смелого и мужественного Андрея Жадана в “Крепостной“, Киев – особенный город, ведь здесь он встретил свою первую любовь.

“1996 год. Ноябрь месяц. Я приехал к своей первой любви… Ой, Киев мой, Киев“, – ностальгирует актер на Софийской площади в центре столицы.

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И хоть встречался он с украинской, ранее в Софии Киевской актер никогда не бывал. Когда не приедет – всегда закрыто. Но год назад его мечта – увидеть одну из главных христианских святынь Восточной Европы – неожиданно осуществилась. На несколько недель памятка архитектуры превратилась для Радугина в его экранный дом.

“День, ночь – вот все снимали здесь. Это главные двери моего дома“, – рассказывает актер команде “Вікон“.

В “Крепостной“ именно София Киевская стала особняком богача Андрея Жадана – легендарного крепостного, который сам себя выкупил.

“Если бы я был ребенком, включил “Крепостную“ и увидел его, я сказал бы, что хочу быть таким же“, – комментирует свою роль Максим Радугин.

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Кстати, на роль главного мужского персонажа второго сезона – Радугина – утвердили дистанционно, через видеопробы. Вживую увидели только тогда, когда начались съемки. И первая встреча с актером повергла в шок команду… Режиссёр-постановщик сериала Максим Литвинов рассказывает:

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“Приезжает он в первый день на площадку, а в жизни он такой добрый, такой няшный, такой мягкий… Думаю: господи, кого мы взяли. У нас роль такая! Дикая красота, мужская (смеется)“.

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Впрочем, когда актер зашел в кадр – не разочаровал. Мгновенно превратился в своего персонажа. Играть влюбленность в Катерину Вербицкую для Радугина было несложно, ведь между актерами возникли теплые отношения. Исполнительница роли Китти, Катерина Ковальчук, вспоминает:

“Мы могли сидеть в вагончике между сценами, общаться, смеяться, так здорово было“.

“Она смотрит на меня… И то ли в роль так вжился… Что-то такое произошло у меня. Контакт случился“, – признается Радугин.

пресс-служба

А самым большим испытанием для опытного актера было погружение в ледяную воду.

“Я же фридайвингом занимаюсь. Думаю, да чего там – раз плюнуть! – вспоминает актер. – Ты знаешь, что в бассейне с тобой ничего не случится, но все равно так вживаешься в это все, что становится волнительно“.

“Крепостная“ – отнюдь не первый и не последний украинский сериал с участием Радугина. Он много снимается в Киеве. И, несмотря на любовь к украинской столице, всегда очень скучает по своей большой семьей.

“При большом количестве недостатков, которые у меня есть, я хороший папа. Дети – это святое. Жена – это святое. Я всегда с ними, а они со мной“, – делится Радугин.

пресс-служба

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Актер признается, что обожает украинскую кухню. И чтобы порадовать сына, папа решил научиться готовить настоящие украинские вареники вместе с командой “Вікна-новини“! Именно для этого события Максим прихватил из дома вышиванку, которую ему подарил режиссёр-постановщик сериала Максим Литвинов.

Проведя весь день с командой “Вікон“, актер все выпытывал, будет ли в “Крепостной“ продолжение. Потому что это тот сериал, к которому ему очень хотелось бы вернуться.

“Это не какое-то мыло мыльное. Это качественный, очень интересный многосерийный фильм“, – говорит Радугин.

пресс-служба

Поставили ли сценаристы точку в истории крепостной – узнайте уже сегодня в программе “Вікна-новини“ на СТБ!

Ранее сообщалось, что сериал “Крепостная“ признан лучшим продуктом телесезона.

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