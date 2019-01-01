Ольга Сумская рассказала, кто ее спас после сложных родов

Актриса Ольга Сумская узнала о страшном диагнозе во время второй беременности.

Актриса Ольга Сумская счастливая мать двух дочерей, которые пошли по ее стопам, решив стать актрисами. В передаче “Кава з перцем“ в рубрике “Кава з перцем“ на канале “Украина“ откровенно рассказала о непростой беременности и, как ее после родов спасал родной отец.

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Первая беременность прошла без осложнений для Ольги Сумской, и уже скоро Оля вошла в репетиционный процесс, но во время вторых родов актриса едва не погибла.

“Была такая легкая беременность и такие тяжелые роды. Я должна была где-то месяц носить, и вдруг у меня давление двести двадцать на сто двадцать, чувствую, что у меня очень стучит сердце“, - вспоминает звезда на канале “Украина“.

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Тогда Сумской поставили редкий диагноз, который случается раз у несколько тысяч беременных, - гестоз. Сумская сейчас признается - от гестоза могла даже умереть. А потому - чтобы избежать летального исхода - женщину госпитализировали и срочно вызвали преждевременные роды с помощью кесарева сечения. Поэтому младшая дочь Сумской появилась на свет недоношенной.

“Я ее немножко не доносила, все было как в тумане. Я даже не помню, как я ее взяла на руки, я себя очень плохо чувствовала“, - делится актриса.

Тогда в себя дочь привел родной отец - народный артист Украины Вячеслав Игнатьевич Сумской.

“У папы руки опухли, он прямо без перчаток, мой родненький, рвал крапиву, и сделал ванну крапивы. Он ее перемолол, и с медом один к одному смешал и по ложке столовой в день, ее надо было хранить в холодильнике, и так я очень хорошо подняла гемоглобин“, - говорит Сумская.

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Напомним, ранее Ольга Сумская вспомнила об участии в “Танцях з зірками“.

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