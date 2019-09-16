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Анастасия Приходько объявила о возвращении на сцену

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Анастасия Приходько ушла из партии "Батьківщина" и заявила о возвращении к карьеры певицы.
Анастасия Приходько объявила о возвращении на сцену
Анастасия Приходько объявила о возвращении на сцену
instagram.com/prykhodko_official

Известная украинская певица, общественный и политический деятель Анастасия Приходько заявила об уходе с политики. Об этом артистка сообщила в понедельник, 16 сентября, на своей странице в Instagram.

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32-летняя звезда написала, что прекращает сотрудничество с партией Юлии Тимошенко “Батьківщина“ и планирует возобновить музыкальную карьеру. Певица отметила, что готова к предложениям и новым проектам.

“Это был тяжёлый год, но наши отношения с партией “Батьківщина“ подошли к концу! Огромное спасибо @yulia_tymoshenko за опыт, за дружбу и поддержку, но я решила двигаться дальше! И отдельное спасибо @alexrbchn и @sergiimitrofanskii Вы настоящие! 
Да! Я возвращаюсь на сцену... Так что открыты к предложениям, к прессе, к новым проектам“, - написала Приходько.

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Отметим, Анастасия Приходько сообщила об уходе со сцены 29 октября 2018. Она написала в Facebook, что завершает музыкальную карьеру

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала фото со свадьбы.

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Теги: Анастасия Приходько
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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