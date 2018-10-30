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Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Тимошенко

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Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что покидает большую сцену и уходит в политику.
Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Тимошенко
Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Тимошенко
пресс-служба

Пару недель назад украинская певица Анастасия Приходько сообщила, что уходит со сцены, так как устала слышать, что она "не формат". И вот, вечером 29 октября артистка сообщила на своей странице в Fаcebook, что намерена стать народным депутатом, так как в качестве политика у нее будет больше возможностей помогать нашим бойцам.

Обдумуючи своє майбутнє, я прийшла до висновку, що як політик у мене буде більше можливостей допомагати нашим бійцям, тимчасово переміщеним особам і всім нужденним . І свою допомогу я бачу у відновленні соціальної справедливості для кожного нужденного громадянина України.

Анастасия заявила, что намерена присоединиться к команде главы партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко. Выбор же партии неприятно удивил многих коллег и поклонников Приходько, о чем те высказались в комментариях певицы.

Кстати, мать Анастасии Приходько бурно отреагировала на решение дочери покинуть шоу-бизнес. Подробности можете узнать по ссылке.

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Теги: Анастасия Приходько, Юлия Тимошенко, политика, выборы президента, президентские выборы, новости шоу-биза
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