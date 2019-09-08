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"Мы это сделали": Анастасия Приходько показала фото со свадьбы

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Певица обвенчалась со вторым мужем.
Анастасия Приходько показала фото со свадьбы
Анастасия Приходько показала фото со свадьбы
instagram.com/prykhodko_official/

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32-летняя певица Анастасия Приходько вышла замуж во второй раз. Артистка опубликовала свадебные фото на своей странице в Facebook, чем удивила поклонников.

Своего возлюбленного Приходько скрывает и не называет его имя. Но из Instagram внимательным фанатам Анастасии удалось узнать, что ее любимого зовут Алексадр.

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Пара обвенчалась в церкви в Киеве, в кругу близких и друзей. На фото Анастасия Приходько запечатлена в белом кружевном платье и фате.

О личной жизни артистки известно не много. 4 апреля 2010 года Анастасия родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена - Нури Кухилава. Пара рассталась в 2013 году. В этом же году Приходько расписалась с бизнесменом по имени Александр, а в августе 2015 года родила сына.

Ранее на певицу Анастасию Приходько напали во время концерта.

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Теги: Анастасия Приходько, свадьба
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