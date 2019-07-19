На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта: видео

Полураздетый мужчина напал на Анастасию Приходько и сорвал мероприятие в Виннице.

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В минувшую пятницу во время концерта в Виннице неизвестный мужчина напал на украинскую певицу Анастасию Приходько и сорвал мероприятие. Об этом звезда сообщила в социальных сетях.

Так, по словам Приходько, которая выиграла суд против команды Порошенко, ей пришлось обратиться в полицию.

Сегодня во время концерта в Виннице на моем 11 округе на меня было совершено нападение, выключали свет 5 раз и мне пришлось петь с людьми без музыки, мы запускали генераторы, на данный момент еду в полицию писать заявление, - написала Приходько в Instagram.

Певица опубликовала несколько коротких роликов, на которых видно, как мужчина нападает на нее прямо на сцене.

Сорванный концерт, телесные травмы и ночь в отделении полиции. Вот так заканчивается избирательная компания. Если мои враги думают, что меня можно напугать-то я вас огорчу. Я всех прощаю, зла и обиды на вас не таю, идите с миром, - позже написала в Facebook Приходько.

Напомним, что в минувшем году Анастасия Приходько заявила о решении стать народным депутатом от партии Тимошенко.