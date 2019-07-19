Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Наталья Могилевская показала, на что готова ради фанатов

Комментариев: 1
Украинская артистка опубликовала смешное видео в Instagram.
Наталья Могилевская показала, на что готова ради фанатов
Наталья Могилевская показала, на что готова ради фанатов
instagram.com/nataliya_mogilevskaya/

Читай также: "Танцы со звездами 2019": стало известно имя третьего судьи шоу

Наталья Могилевская, которая на днях поделилась секретами здоровья и красоты, удивила своих поклонников неожиданным поступком. На своей странице в Instagram артистка похвасталась впечатляющим достижением - ради 1 миллиона подписчиков Наташа съела лимон.

Соответствующее видео певица опубликовала в социальной сети. 

Нас сегодня миллион и я хочу поблагодарить вас! Поблагодарить за вашу любовь, за эти годы поддержки, за то что нам с вами интересно вместе, за то что так много счастливых моментов, которые связаны именно с вами! В честь этого события я готова на все, ну почти, - написала Могилевская.

Фоловеры звезды принялись поздравлять певицу: "Вот это достижение", "Дальше больше", "Наташа, вы лучшая", "Жду продолжения... Интересно ваше выражение лицо. После такого цитрусового обеда".

Ранее хореограф Влад Яма сообщил новость о своем дебюте в кино.

Поделись:
Теги: Наталья могилевская, певица, Instagram
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
SEMPENTY    20.07.2019, 14:41
Оценка:  0
SEMPENTY
Зачем переводить лимоны? Вон сколько на газонах какашек.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь