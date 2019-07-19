Наталья Могилевская показала, на что готова ради фанатов

Украинская артистка опубликовала смешное видео в Instagram.

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Наталья Могилевская, которая на днях поделилась секретами здоровья и красоты, удивила своих поклонников неожиданным поступком. На своей странице в Instagram артистка похвасталась впечатляющим достижением - ради 1 миллиона подписчиков Наташа съела лимон.

Соответствующее видео певица опубликовала в социальной сети.

Нас сегодня миллион и я хочу поблагодарить вас! Поблагодарить за вашу любовь, за эти годы поддержки, за то что нам с вами интересно вместе, за то что так много счастливых моментов, которые связаны именно с вами! В честь этого события я готова на все, ну почти, - написала Могилевская.

Фоловеры звезды принялись поздравлять певицу: "Вот это достижение", "Дальше больше", "Наташа, вы лучшая", "Жду продолжения... Интересно ваше выражение лицо. После такого цитрусового обеда".

Ранее хореограф Влад Яма сообщил новость о своем дебюте в кино.