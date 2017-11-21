Вдова солиста Linkin Park Честера Беннингтона выходит замуж

Новым избранником Талинды Беннингтон стал пожарник из Лос-Анджелеса.

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Вдова фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона - Талинда - объявила о помолвке с новым возлюбленным. Женщина сообщила в своем Instagram, что снова обрела счастье, но умершего супруга будет помнить всю жизнь.

42-летняя Талинда Беннингтон объявила о своей помолвке на странице в социальной сети.

Я рада поделиться новостью о том, что обручена с моим ангелом Майклом. Я хочу сказать, что вы сможете снова найти любовь после трагедии. Что после смерти вашей половинки вы не умираете. Моя семья, друзья и братья из Linkin Park приняли Майкла с распростертыми объятиями. Я продолжу чтить память Честера и делать так, чтобы его смерть не была напрасной. А всем, кто так же потерял близкого человека, говорю: вы снова будете счастливы. В вашем сердце найдется место для скорби, радости, грусти и любви. Благодарю вас за поддержку, - написала вдова Беннингтона.

По данным таблоида TMZ, избранник Талинды - пожарный. Пара обручилась в апреле этого года.

Напомним, что 41-летний Честер Беннингтон был найден мертвым в своем доме 20 июля 2017 года. Медэкспертиза подтвердила, что исполнитель покончил с собой.

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