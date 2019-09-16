Пономарев признался, какие у него отношения с экс-женой Мозговой

Певец Александр Пономарев рассказал, общается ли он с бывшей женой Аленой Мозговой и ее нынешним супругом Дэвидом Аксельродом.

Известный исполнитель, Народный артист Украины Александр Пономарев рассказал, какие у него сейчас отношения с бывшей супругой, продюсером и дочерью легендарного певца и композитора Николая Мозгового, Аленой Мозговой. Откровенное признание артист сделал в интервью Кате Осадчей для проекта “Світське життя“, пишет ТСН.

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Пономарев рассказал, что недавно был в гостях у экс-возлюбленной. Алена пригласила его на день рождения их общей дочери. Александр признался, что нынешний муж Мозговой Дэвид Аксельрод не захотел общаться с ним.

“Недавно праздновали день рождения дочки Женьки, Алена пригласила меня к себе домой, а вот Володя (Дэвид Аксельрот) пошел в тренажерный зал. Не знаю, что-то не получилось у него со мной контакта“, - сообщил певеподелился певец.

Также Александр заявил, что отношения с его бывшей супругой нельзя назвать идеальными.

“Я не могу сказать, что у нас идеальные отношения с Аленой, они как-то всплесками бывают, с чем эти всплески связаны, не знаю. В принципе ничего плохого не делаю. Я не могу не прийти, если у меня есть такая возможность, например как концерт памяти Мозгового, дедушки моих дочерей“, - рассказывал Пономарев.

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Отметим, что Александр Пономарев и Алена Мозговая были в браке 10 лет. У них есть две совместные дочери: 25-летняя Зоя и 21-летняя Евгения.

Напомним, ранее Александр Пономарев поделился архивным кадром с Кузьмой Скрябиным.