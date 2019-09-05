"Эх были времена": Алесандр Пономарев показал архивное фото с Владимиром Кличко

Певец Александр Пономарев поделился фото 16-летней давности с боксером Владимиром Кличко.

Популярный певец, Народный артист Украины Александр Пономарев часто делиться с подписчиками раритетными снимками со своего архива. Так, недавно артист показал совместное фото с боксером Владимиром Кличко, которое было сделано 16 лет назад.

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На своей странице в Instagram исполнитель опубликовал кадр, на котором он и Владимир позируют в компании девушек с подтанцовки за кулисами “Евровидения-2003“. Тогда Александр представлял Украину на песенном конкурсе с композицией “Hasta la vista“.

Отметим, что Пономарев стал первым представителем Украины на “Евровидении“. Он занял 14-е место.

“Хлопці не сумують з гарними дівчатами! І всім нам неймовірного Дня!“, - подписал редкое фото Александр.

Поклонники артиста поспешили прокомментировать его архивную публикацию.

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“Там де Пономарьов і Кличко завжди юрба красунь“, “Що не пост у вас, то файні дівчата! Хоч колись, хоч зараз. То на фото, то слова про дівчат. Ойойой,і ще хтось жаліється, що ми (шанувальники)постійно хочемо вас женити“, “Я пам'ятаю! Так вболівали! Євробачення 2003!)“, “Ого, дядько позаду виглядає знайомим“ ,“Молодой)“, “Эх были времена“, “Супер класнi...i xлопцi...i дiвчата!!!“, “Как молоды мы былиииии“ ,“Фото класс“, - написали в комментариях под фото.

Напомним, ранее Александр Пономарев поделился архивным кадром с Кузьмой Скрябиным.