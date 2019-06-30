Александр Пономарев поделился архивным кадром с Кузьмой Скрябиным

Певец Александр Пономарев поздравил с Днем молодежи, опубликовав в Сети кадр с Кузьмой Скрябиным.

Народный артист Украины, популярный исполнитель Александр Пономарев часто делиться с подписчиками архивными кадрами.

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На этот раз певец опубликовал снимок на котором запечатлен с погибшим в 2015 году коллегой по сцене - Кузьмой Скрябиным.

Фото было сделано в 2001 году во время съемок мюзикла “Вечера на хуторе близ Диканьки“. На архивном кадре артисты позировали в казацких нарядах.

Отметим, что этим раритетным фото Пономарев решил поздравить всех с Днем молодежи.

“Вітаю з Днем Молоді!“, - лаконично подписал снимок Александр.

Подписчики Пономарева поблагодарили его за поздравления и отметили, что “Вечера на хуторе близ Диканьки“ является одним из лучших украинских мюзиклов.

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“Які кадри, мюзикл суперовий“, “Дякую за вітання! Олександре і вас вітаю з Днем Молоді! Гарне фото! Андрію Царство Небесне, Світла і Вічная Пам'ять!“, “Чудове фото! Взаємно, з Днем Молоді“, “Оце раритет. Зі зйомки “Вечорів“, “Дякую, навзаєм! Бажаю бути завжди молодим душею!)“, “Олександре фільм дуже класний)“, “Такі молоденькі“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее Александр Пономарев показал, как изменился за 20 лет.