Александр Пономарев заявил о плагиате

Украинский певец обвинил коллегу из США в краже песни.

Читай также: Актриса сериала "Школа" призналась, что страдала от буллинга одноклассников

Известный украинский певец Александр Пономарев сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе". Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.

Пономарев обвинил в плагиате композиции американского исполнителя Артуро Черезо.

Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке, - написал певец в социальной сети.

Александр Пономарев обратился к своим поклонникам в сетях с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии под видеозаписью в YouTube, где загружена песня в исполнении Черезо.

Ранее Александр Пономарев поделился архивным кадром с Кузьмой Скрябиным.