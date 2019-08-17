Александр Пономарев заявил о плагиате
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Известный украинский певец Александр Пономарев сообщил, что у него украли песню "Я люблю тільки тебе". Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram.
Пономарев обвинил в плагиате композиции американского исполнителя Артуро Черезо.
Хочет украсть мою песню американец с компаниями! Уже во второй раз! Песню, которую я написал в 2004 году, выложил в YouTube, сейчас перезалили, поскольку качество предыдущей версии было не самым лучшим. И после того началось. Речь о песне "Я люблю тільки тебе". Конечно, буду загонять этих воришек за синие тучи, но ... сам прецедент, я в шоке, - написал певец в социальной сети.
Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями ! Вже вдруге ! Пісню , яку я написав в 2004 році , виклав в YouTube , зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою і після того почалося 😅 мова про пісню #ялюблютількитебе ! Звичайно буду заганяти цих злодюжек за сині хмари , але ... сам прецедент, я в шоці ( про коментарі в YouTube взагалі мовчу ) 😜 #пономарьов #україна #song #foto #life #sea #love
Александр Пономарев обратился к своим поклонникам в сетях с призывом оставлять по этому поводу свои комментарии под видеозаписью в YouTube, где загружена песня в исполнении Черезо.
Ранее Александр Пономарев поделился архивным кадром с Кузьмой Скрябиным.
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