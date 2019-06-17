MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры
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Скандальная украинская певица MARUV, которая недавно рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради карьеры, выступит на разогреве у Кристины Агилеры. Концерт американской поп-дивы состоится в Москве.
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Оказывается, что сама Агилера выбрала MARUV в качестве приглашенного гостя для своего концерта. Об этом сообщает концертный организатор SAV Entertainment на странице в Facebook.
Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции, – говорится в заявлении.
К слову, сама MARUV пока никак не прокомментировала эту информацию.
Ранее стало известно, что MELOVIN и KAZAKY мечтают о дуэте с MARUV.
Полная версия правил
Донбасс --- х()хлам дал п&зды!!!
Европа ---х()хлов терпит ради уборки говна!!!!
НАД Х()ХЛАМИ НАДО БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПРОВОДИТЬ !!!!!
ни с бандерами, ни с другими предателями."
ВОТ ЭТО ДА-А-А-А!!!
КАЦАПА НА СТИХОТВОРЧЕСТВО ПРОБИЛО?! ПУШИН СРАНЫЙ
КСТАТИ, МЫ И ТАК - ЕВРОПА! ГДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ,ЗНАЕШЬ? ХОЛОП МОКШАНСКИЙ
Кацапский уе..бан, ты верно берега попутал? Какой ты нах братец? И что означает - младший?
Насцы лучше себе на голову, быдло генетическое
ни с бандерами, ни с другими предателями.
Ни когда вы не будете Европою,
хоть работайте ротом, хоть жопoю....
Что, бельгиец-кацапоид, так жопу рвет, что говно фонтанирует в виде словесного поноса?
Тупое никчемное быдло
КАЦАПСКИЙ УЕБОК, МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, РАДЫ ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЖИВЕШЬ В СТРАНЕ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
НЕПОНЯТНО ОДНО, КАКОГО ХЕРА ТЫ СДАЕШЬ "ГРИБНЫЕ МЕСТА", ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОМАЛКИВАТЬ И РАДОВАТЬСЯ СВОЕМУ СЧАСТЬЮ?
Я --- ПЕДЕРАСТ,
Я ---"ЕВРОПЕЕЦ",
братья примите меня педераста в Европу,
я умею сосать, лизать, скакать и говно убирать " !!!!!!!!!!