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MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры

Комментариев: 10
В Москве.
MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры
MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры
instagram.com/maruvofficial/

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Скандальная украинская певица MARUV, которая недавно рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради карьеры, выступит на разогреве у Кристины Агилеры. Концерт американской поп-дивы состоится в Москве.

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Оказывается, что сама Агилера выбрала MARUV в качестве приглашенного гостя для своего концерта. Об этом сообщает концертный организатор SAV Entertainment на странице в Facebook.

Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции, – говорится в заявлении.

К слову, сама MARUV пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее стало известно, что MELOVIN и KAZAKY мечтают о дуэте с MARUV.

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Теги: MARUV, Кристина Агилера
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Комментариев (10)
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TRIGER25    23.06.2019, 20:22
Оценка:  +1
TRIGER25
Молодец ... у нее есть все шансы стать певицей мирового уровня ...
Фидель Кастро  (аноним)  23.06.2019, 20:15
Оценка:  -2
Фидель Кастро
Крым --- х()хлов послал на йух!!!!
Донбасс --- х()хлам дал п&зды!!!
Европа ---х()хлов терпит ради уборки говна!!!!

НАД Х()ХЛАМИ НАДО БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ ПРОВОДИТЬ !!!!!
гость  (аноним)  23.06.2019, 20:02
Оценка:  -2
гость
(аноним)19:48 "Ни когда мы не будем братьями.
ни с бандерами, ни с другими предателями."

ВОТ ЭТО ДА-А-А-А!!!
КАЦАПА НА СТИХОТВОРЧЕСТВО ПРОБИЛО?! ПУШИН СРАНЫЙ
КСТАТИ, МЫ И ТАК - ЕВРОПА! ГДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ,ЗНАЕШЬ? ХОЛОП МОКШАНСКИЙ
гость  (аноним)  23.06.2019, 19:51
Оценка:  -1
гость
pусский 19:45 "Дел дохуя, мой младший братец..."

Кацапский уе..бан, ты верно берега попутал? Какой ты нах братец? И что означает - младший?
Насцы лучше себе на голову, быдло генетическое
гость  (аноним)  23.06.2019, 19:48
Оценка:  -1
гость
Ни когда мы не будем братьями.
ни с бандерами, ни с другими предателями.
Ни когда вы не будете Европою,
хоть работайте ротом, хоть жопoю....
pусский  (аноним)  23.06.2019, 19:45
Оценка:  -2
pусский
Что здесь делаю? Дразню нациков и пержу им в рожи, поддерживаю творческую интеллигенцию Украины и призываю к единению славянских народов путём совместного обоссания американских посольств! Дел дохуя, мой младший братец...
гость  (аноним)  23.06.2019, 19:40
Оценка:  0
гость
бельгиец (аноним) 23.06.2019, 19:32

Что, бельгиец-кацапоид, так жопу рвет, что говно фонтанирует в виде словесного поноса?
Тупое никчемное быдло
гость  (аноним)  23.06.2019, 19:36
Оценка:  0
гость
(аноним) 19:22 "гнилое болото, где гнусно квакают одни бандеровцы!"

КАЦАПСКИЙ УЕБОК, МЫ, БАНДЕРО-ФАШИСТЫ, РАДЫ ЗА ТО, ЧТО ТЫ ЖИВЕШЬ В СТРАНЕ НЕОГРАНИЧЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!
НЕПОНЯТНО ОДНО, КАКОГО ХЕРА ТЫ СДАЕШЬ "ГРИБНЫЕ МЕСТА", ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПОМАЛКИВАТЬ И РАДОВАТЬСЯ СВОЕМУ СЧАСТЬЮ?
бельгиец  (аноним)  23.06.2019, 19:32
Оценка:  -2
бельгиец
любой х()хол может с гордостью сказать :
Я --- ПЕДЕРАСТ,
Я ---"ЕВРОПЕЕЦ",
братья примите меня педераста в Европу,
я умею сосать, лизать, скакать и говно убирать " !!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  23.06.2019, 19:22
Оценка:  -3
pусский
Слава России! Россия - страна возможностей, а Украина - гнилое болото, где гнусно квакают одни бандеровцы!
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