MARUV выступит на разогреве у Кристины Агилеры

В Москве.

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Скандальная украинская певица MARUV, которая недавно рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради карьеры, выступит на разогреве у Кристины Агилеры. Концерт американской поп-дивы состоится в Москве.

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Оказывается, что сама Агилера выбрала MARUV в качестве приглашенного гостя для своего концерта. Об этом сообщает концертный организатор SAV Entertainment на странице в Facebook.

Объявляем певицу, которую Кристина Агилера выбрала для открытия своего концерта 23 июля! Это MARUV, номинантка на конкурс Евровидение и одна из самых востребованных звезд отечественной поп-музыки. Ее альбом BLACKWATER, выпущенный в сентябре 2018-го, стал в России трижды платиновым, а хиты Drunk Groove и Focus On Me, принесшие ей известность по всему миру, покорили самые высокие позиции в чартах СНГ, а также Польши, Мексики и Франции, – говорится в заявлении.

К слову, сама MARUV пока никак не прокомментировала эту информацию.

Ранее стало известно, что MELOVIN и KAZAKY мечтают о дуэте с MARUV.