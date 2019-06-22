Ведущий Александр Скичко идет в парламент

Шоумен заявил о намерении идти в политику.

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Украинский телеведущий Александр Скичко, который недавно признался, каким был его первый гонорар, идет в политику. Об этом шоумен заявил сам, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях.

Так, Александр Скичко будет баллотироваться в Верховную Раду от партии “Слуга народа“ на своей родине - в Черкащине. Свое решение Скичко объяснил так:

Мне надоело слушать пустые обещания политиков каждые 5 лет. Надоело ездить по разбитым дорогам. Мне надоело слышать, что мои друзья хотят уехать в другую страну, обсуждают куда лучше поехать зарабатывать, ведь в Украине жить невозможно. Я считаю, что мы теряем наше государство, а мне этого очень не хочется.

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Ведущий выразил надежду, что украинцы поддержат его и партию.

Я верю в нашего Президента, я верю в партию “Слуга народа“ и я верю в то, что вы нас поддержите, - добавил Скичко.

Александр Скичко является основателем продакшн-компании Stream Production. Уроженец Черкасс работает на ТРК “Украина“ с 2015 года. Телеведущий сотрудничает с несколькими благотворительными фондами. Он также был одним из ведущих “Евровидения-2017“ в Киеве.

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