MELOVIN и KAZAKY посетили первый сольный концерт MARUV в Киеве.

MELOVIN и KAZAKY мечтают о дуэте с MARUV пресс-служба

Наиболее обсуждаемая артистка года MARUV дала свой первый сольный концерт в Киеве. Журналисты программы “Ранок з Україною“ на канале “Україна“ узнали, в чем феномен MARUV, и кто из артистов мечтает о творческом союзе с ней.

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На концерте артистки состоялось громкое возвращение единственной украинской мужской группы на каблуках – KAZAKY. Участники коллектива померялись каблуками с MARUV, а также рассказали, что мечтают о дуэте с ней.

“Каблуками померялись – у нее выше. Дуэт мы уже тоже успели обсудить. Это пока секрет, но такие планы есть“, – поделился участник группы KAZAKY Олег Жежель.

О дуэте с MARUV мечтает и MELOVIN. Он – поклонник артистки, поэтому несмотря на гастроли, приехал на ее концерт.

“Мы думали о дуэте и общались по этому поводу, но пока ждем, потому что у Ани очень много работы“, – комментирует MELOVIN в эфире канала “Україна“.

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По словам певца, музыкального продюсера канала “Україна“ Геннадия Витера, MARUV – тот артист, который делает нашу страну узнаваемой.

“Когда узнают, что это сделано в Украине – возникает маленький шок. MARUV одна из немногих, кто делает страну узнаваемой, тем более сейчас обсуждают дуэты с иностранными звездами“, – говорит Gena VITER в программе “Ранок з Україною“.

Напомним, ранее MARUV призналась, где покупает свои костюмы в стиле БДСМ.