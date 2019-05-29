Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии

Известная певица обнажилась для фото.

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Известная американская певица Кристина Агилера, которая после 10-летней паузы в своей карьере вернулась на сцену, снялась в провокационной фотосессии. 38-летняя звезда стала героиней известного журнала Galore, где предстала в неожиданном образе.

Перед объективом фотографа Эллен фон Унверт певица позировала в откровенных нарядах в стиле бурлеск, демонстрируя обнаженную грудь с наклейками на сосках. Серию фото Агилера опубликовала на своей странице Instagram.

Мама готова к игре!“, - подписала эротические снимки звезда.

Напомним, что последние несколько лет Кристина Агилера занималась воспитанием детей и участием в съемках американского телешоу “Голос“.

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