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Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии

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Известная певица обнажилась для фото.
Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии
Кристина Агилера снялась в провокационной фотосессии
instagram.com/xtina/

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Известная американская певица Кристина Агилера, которая после 10-летней паузы в своей карьере вернулась на сцену, снялась в провокационной фотосессии. 38-летняя звезда стала героиней известного журнала Galore, где предстала в неожиданном образе. 

Перед объективом фотографа Эллен фон Унверт певица позировала в откровенных нарядах в стиле бурлеск, демонстрируя обнаженную грудь с наклейками на сосках. Серию фото Агилера опубликовала на своей странице Instagram.

Мама готова к игре!“, - подписала эротические снимки звезда.

Напомним, что последние несколько лет Кристина Агилера занималась воспитанием детей и участием в съемках американского телешоу “Голос“. 

Ранее вокалистка группы KAZKA оказалась в объятиях известного боксера.

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Теги: Кристина Агилера, певица, фото
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trgvm1    01.06.2019, 11:42
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