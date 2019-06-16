Дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру: подробности

Украинская певица Оля Полякова отправила дочь Машу в ее первый модельный лагерь.

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Украинская певица Оля Полякова отправила свою дочь Машу, которая недавно оказалась в машине скорой помощи, в ее первый модельный лагерь. Обучать мастерству Марию будет супермодель и судья реалити-шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева.

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На своей странице в Instagram Полякова опубликовала фото из Бориспольского аэропорта, на котором она позирует с Машей, своей младшей дочкой Алисой и Аллой Костромичевой.

Маша летит в свой первый модельный лагерь... Дочка, будь умницей, не сгори – используй крем, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой. Люблю, - написала певица.

Спасибо, родная, за доверие, – ответила Костромичева в комментариях Оле.

Напомним, что ранее Маша Полякова впервые выступила на концерте. 14-летняя звезда спела на шоу Comedy Kids.