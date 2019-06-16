Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру: подробности

Комментариев: 0
Украинская певица Оля Полякова отправила дочь Машу в ее первый модельный лагерь.
Дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру
Дочь Оли Поляковой начинает модельную карьеру
instagram.com/mashapolyakova/

Читай также: TARABAROVA показала стройную фигуру в купальнике: фото

Украинская певица Оля Полякова отправила свою дочь Машу, которая недавно оказалась в машине скорой помощи, в ее первый модельный лагерь. Обучать мастерству Марию будет супермодель и судья реалити-шоу “Топ-модель по-украински“ Алла Костромичева.

Читай также: Джамала умилила фанов трогательным фото с маленьким сыном

На своей странице в Instagram Полякова опубликовала фото из Бориспольского аэропорта, на котором она позирует с Машей, своей младшей дочкой Алисой и Аллой Костромичевой.

Маша летит в свой первый модельный лагерь... Дочка, будь умницей, не сгори – используй крем, расчесывай волосы и будь хорошей девочкой. Люблю, - написала певица.

Спасибо, родная, за доверие, – ответила Костромичева в комментариях Оле.

Напомним, что ранее Маша Полякова впервые выступила на концерте. 14-летняя звезда спела на шоу Comedy Kids.

Поделись:
Теги: Маша Полякова, Оля Полякова, Алла Костромичева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь