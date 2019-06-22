TARABAROVA показала стройную фигуру в купальнике: фото

Звездная мама отправилась с семьей на отдых.

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Украинская певица TARABAROVA, которая недавно очаровала сеть исполнением колыбельной для сына, отправилась с семьей на отдых. Артистка впервые посетила Болгарию со своим малышом.

В своем Instagram Тарабарова активно делится летними фотографиями с фолловерами. Накануне звезда разместила снимок, на котором позирует в купальнике, демонстрирую подтянутую фигуру.

Сила мамы. P. S.: только безалкогольный мохито, - подписала снимок Светлана.

На фото звезда позирует в темно-зеленом бикини, в котором демонстрирует стройную фигуру, и бейсболке, держа одной рукой коляску, а в другой - коктейль.



Не так давно TARABAROVA высказалась о гастролях российских артистов в Украине.