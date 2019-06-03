Старшая дочь Оли Поляковой впервые выступила на концерте - видео

14-летняя Маша Полякова спела на концерте Comedy Kids.

Старшая дочь популярной украинской исполнительницы Оли Поляковой 14-летняя Маша уже около полгода занимается с педагогом по вокалу. А на днях юная артистка похвасталась первым выступлением.

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На своей странице в Instagram Маша сообщила своим фанам о том, что недавно спела на концерте Comedy Kids. Полякова-младшая опубликовала видео с выступления.

Для выхода на сцену девочка выбрала темно-синей комбинезон с принтом и белые кроссовки. 14-летняя звезда исполнила хит Рианны “Diamonds“.

“Ну вот и видео с концерта, я занимаюсь немного больше полугода и уже показываю успехи, а все благодаря моему прекрасному учителю, спасибо вам большое, а у вас есть хобби, и сколько вы этим занимаетесь?“ - подписала ролик Маша Полякова.

Мнения подписчиков разошлись. Многие отметили, что девочка исполнила песню неплохо и ей стоит продолжать занятия вокалом. Но были и те, кто заявил, что Маша выступила неудачно.

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“Як для пів року просто чудово, ти велика молодчинка. Не звертай уваги на негативні коментарі, адже вони тільки заздрять“, “Без обид но ты петь не умеешь ты очень сильно fałszujesz сори но это так (мое хобби петь)“, “Машаа, это прекрасно!! Умничка! Удачи тебе!“, “УМНИЧКА продолжай и никого не слушай“, “Если честно, то слабенько. В нотки пару-тройку раз не попала, а песня вообще хрень. Но...есть и хорошее. На сцене не скомкалась, не стеснялась! Остальное всё будет со временем. Трудись и всё получиться. Удачи“, “Голос есть 100%. Но песня не подходит(“, “Девочка конечно молодец, старательная! Но пение ужасное!“, - написали пользователи Сети.

Напомним, ранее пляжные снимки дочерей Поляковой удалили из-за жалоб ее подписчиков.