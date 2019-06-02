Пляжные снимки дочерей Поляковой удалили из-за жалоб ее подписчиков

В Instagram был удален один из постов Оли Поляковой из-за жалоб пользователей Сети.

Эпатажная украинская певица, которая недавно заявила о начале политической карьеры, Оля Полякова раскритиковала своих подписчиков.

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На днях один из из постов артистки в Instagram удалили из-за жалоб пользователей Сети. Об этом написала сама звезда. В удаленной публикации были пляжные снимки ее дочерей - 14-летней летней Маши и 7-летней Алисы.

Полякова написала, что возмущена таким поведением хейтеров. Ведь ее откровенные кадры не вызвали такой критики в то время, как снимки детей в купальниках были удалены из-за жалоб.

“Какие-то идиоты нажаловались на мою публикацию с детьми на пляже..., и пост удалили.... вы в своем уме? инстаграм кишит , инстателками различной тяжести голости, мои фото с голой ж, тоже прекрасно существуют, а на детей нажаловались..., люди , что с вами не так, почему для спокойствия в душе , вам надо жрать друг друга????? Это дети, они на пляже, это нормально!! А писать гадость, взрослым людям под детскими фото -не нормально! А давайте напишем под постом, одно хорошее слово!“, - обратилась к хейтерам Оля Полякова.

Многие пользователи Сети поддержали певицу и попросили не тратить свои нервы на завистников.

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“Всегда найдутся какие-то идиоты.Оля не обращайте внимание!“, “Оля, классные детки у тебя!! красивые, весёлые, чудесные!! а у злых теток - и свои дети всегда не такие!!“, “Не перестаю удивляться...“, “Не тратьте нервы на дибилов. Вы чудесны и Ваша семья тоже). В они пусть укусят себя за сраку со злости!“, “А в чем на пляже нужно быть в шубе или в паранже? Идиоты, а дети у Вас просто БОГИНИ“, “Щасливі люди живуть своїм життям,а ті ,що не мають особистого життя,і не вміють справлятись з заздрістю,от і лізуть в чуже і квакають“, - пишут в комментариях.

Напомним, ранее Оля Полякова взорвала Сеть голым фото.