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Это война: Оля Полякова резко ответила хейтерам и сексистам

Комментариев: 1
Певица опубликовала видеообращение в своем Instagram.
Это война: Оля Полякова резко ответила хейтерам и сексистам
Это война: Оля Полякова резко ответила хейтерам и сексистам
https://www.instagram.com/polyakovamusic/

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На днях певица Оля Поляковаа заявила о создании собственной политической силы. Звезда намерена собрать женскую партию и бороться с дискриминацией и сексизмом. Такая новость вызвала весьма неоднозначную реакцию в сети.

Полякова заявила, что еще не придумала название для новой политической организации, однако решительно настроена участвовать в выборах. Такое стремление Оли высмеяли некоторые эксперты и журналисты.

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Реакцией на хейтерство артистка поделилась в социальной сети.

С тех пор, как я сделала заявление, что иду в политику, еще в сети не видела такого количества сексизма и пренебрежения к женщинам, вообще их природе... И этим занимаются не просто какие-то люди, непонятные боты, а политологи, журналисты, общественные деятели. От уничижительной иронии до откровенного унижения женщин, как второстепенных существ, - говорит Полякова в видео.

Она также показала фрагмент телепередачи на канале NewsOne и ролик видеоблоггера, где откровенно смеялись над ее политическими амбициями. Им Оля Полякова объявила войну и пообещала, что вместе со своей партией наведет порядок.

Ранее в сети появилось совместное фото MARUV и Оли Поляковой.

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Теги: Оля Полякова, певица, сексизм, политика, скандал
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  01.06.2019, 13:59
Оценка:  +1
гость
Правильно,Оля, дэбилам из справками можно в депутаты а нормальным людям зась
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