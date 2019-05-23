"Померялись длинными ногами": MARUV показала совместный кадр с Поляковой

Исполнительницы вместе приняли участие в концерте в Харькове.

В среду, 22 мая на стадионе “Металлист“ в Харькове прошла церемония награждения футбольного клуба “Шахтер“ как чемпиона Украины. В честь победы “горняки“ устроили праздничный концерт, на котором выступили MARUV, Гайтана и Оля Полякова.

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Так, на своей странице в Instagram MARUV решила похвастаться совместным кадром со своей коллегой по сцене.

В разделе сториз девушка разместила фото, на котором она и Оля Полякова позирую в откровенных сценических костюмах, демонстрируя стройные и длинные ноги. Для выступления на стадионе MARUV выбрала черной боди, а Полякова - красный наряд и корону.

“Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI“, - забавно подписала фото MARUV.

MARUV и Оля Полякова instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV представила клип на песню “Mon Amour“.