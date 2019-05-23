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"Померялись длинными ногами": MARUV показала совместный кадр с Поляковой

Комментариев: 3
Исполнительницы вместе приняли участие в концерте в Харькове.
"Померялись длинными ногами": MARUV показала совместный кадр с Поляковой
"Померялись длинными ногами": MARUV показала совместный кадр с Поляковой
instagram.com/maruvofficial

В среду, 22 мая на стадионе “Металлист“ в Харькове прошла церемония награждения футбольного клуба “Шахтер“ как чемпиона Украины. В честь победы “горняки“ устроили праздничный концерт, на котором выступили MARUV, Гайтана и Оля Полякова. 

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Так, на своей странице в Instagram MARUV решила похвастаться совместным кадром со своей коллегой по сцене. 

В разделе сториз девушка разместила фото, на котором она и Оля Полякова позирую в откровенных сценических костюмах, демонстрируя стройные и длинные ноги. Для выступления на стадионе MARUV выбрала черной боди, а Полякова - красный наряд и корону.

“Если бы мы были дуэтом, то он бы назывался NOGI“, - забавно подписала  фото MARUV.

MARUV и Оля Полякова
MARUV и Оля Полякова
instagram.com/maruvofficial

Напомним, ранее MARUV представила клип на песню “Mon Amour“.

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Теги: MARUV, Оля Полякова
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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lusyika    23.05.2019, 15:47
Оценка:  0
lusyika
Розумом же не міряються....то вже чим є тим і.............................
гость  (аноним)  23.05.2019, 15:31
Оценка:  +1
гость
А глубиной дырки почему не мерялись
русский  (аноним)  23.05.2019, 15:13
Оценка:  0
русский
У Поляковой междуножная дырка больше!
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