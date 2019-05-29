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Женский портал
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"Олечка, может, не надо?: Полякова заявила о создании политической силы

Комментариев: 4
Оля Полякова шокировала поклонников далеко идущими планами в политике.

"Олечка, может, не надо?: Полякова заявила о создании политической силы
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова, которая активно поддерживала предвыборную кампанию нового президента Украины Владимира Зеленского, а на днях объявила, что тоже идет в политику, шокировала  Сеть новым заявлением. В Инстаграм артистка выложила видео, в котором сообщила, что собирает свою политическую силу, состоящую исключительно из женщин. 

Идея создать первую украинскую женскую партию пришла на форуме женщин и произвела невероятное впечатление, - сказала Полякова.

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Кроме того, артистка отметила, что на Youtube можно услышать ее выступление.

Также Полякова отметила, что ищет название для новой политической силы и пошутила, что если рассматривать вариант Партия Оли Поляковой, то получится “ПОПА“, а если добавить слово “женская“ - то и того интереснее. Однако, артистка отметила, что есть и более серьезные варианты: например, тележурналистка Снежана Егорова предложила вариант “Женский сектор“ , также есть идеи: “Рух жінок України“ і “Партія жінок України“.

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Подписчики звезды эмоционально отреагировали на такое заявление и стали отговаривать Ольгу от подобных действий.

ОЛЕЧКА, может не надо? Оставайтесь на сцене королевой ночи, мы вас как артистку любим, - написали в Сети.

Каждый должен заниматься своим делом... блин, надеюсь это шутка, - отметили в комментариях.


Рух жінок України - РЖУ. Прикольно по-моему, - написали в Сети.

С ума сошли все:)))😁🤦🤦🤦🤦😁😁😁😁 - отметили фолловеры.

Вакарчук идёт, Зеленский уже пришёл, Полякова идёт. Кто же дальше, - подытожили подписчики.

Я бы не распылялась на политику. У Вас с пением не плохо😉👏, - написали в Сети.

Лед тронулся когда 5% барьер затронулся 😂, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова устроила стриминг со свадьбы Потапа и Насти.
 

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Теги: Оля Полякова, звезды в политике
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  29.05.2019, 16:52
Оценка:  0
гость
Девки - давайте лучше выпьем за ваши письки.
гость  (аноним)  29.05.2019, 16:40
Оценка:  0
гость
Толстый из квартала тоже намерен идти в депутаты...заживем....
Украинец  (аноним)  29.05.2019, 16:15
Оценка:  0
Украинец
Етить колотить, походу Украние осталось не долго, или получится обратный эффект ))))
pусский  (аноним)  29.05.2019, 16:13
Оценка:  0
pусский
Я тоже создал партию "Дьявольские пердуны", но никак не могу зарегистрировать - бюрократия, мать её в рот... Но "Женские Попы" - оно хорошо, оздоровит общество, весь электорат у Ляшко заберут!
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