Оля Полякова шокировала поклонников далеко идущими планами в политике.

"Олечка, может, не надо?: Полякова заявила о создании политической силы instagram.com/polyakovamusic

Читай также: Цвет - в тренде: Депутаты пришли в ВР в модных оттенках зеленого

Певица Оля Полякова, которая активно поддерживала предвыборную кампанию нового президента Украины Владимира Зеленского, а на днях объявила, что тоже идет в политику, шокировала Сеть новым заявлением. В Инстаграм артистка выложила видео, в котором сообщила, что собирает свою политическую силу, состоящую исключительно из женщин.

Идея создать первую украинскую женскую партию пришла на форуме женщин и произвела невероятное впечатление, - сказала Полякова.

Читай также: В Киеве презентовали яркую фотовыставку - украинские звезды в вышиванках

Кроме того, артистка отметила, что на Youtube можно услышать ее выступление.

Также Полякова отметила, что ищет название для новой политической силы и пошутила, что если рассматривать вариант Партия Оли Поляковой, то получится “ПОПА“, а если добавить слово “женская“ - то и того интереснее. Однако, артистка отметила, что есть и более серьезные варианты: например, тележурналистка Снежана Егорова предложила вариант “Женский сектор“ , также есть идеи: “Рух жінок України“ і “Партія жінок України“.

Читай также: “Решила заняться политикой“: Оля Полякова удивила фанов новым заявлением

Подписчики звезды эмоционально отреагировали на такое заявление и стали отговаривать Ольгу от подобных действий.

ОЛЕЧКА, может не надо? Оставайтесь на сцене королевой ночи, мы вас как артистку любим, - написали в Сети.

Каждый должен заниматься своим делом... блин, надеюсь это шутка, - отметили в комментариях.



Рух жінок України - РЖУ. Прикольно по-моему, - написали в Сети.

С ума сошли все:)))😁🤦🤦🤦🤦😁😁😁😁 - отметили фолловеры.

Вакарчук идёт, Зеленский уже пришёл, Полякова идёт. Кто же дальше, - подытожили подписчики.

Я бы не распылялась на политику. У Вас с пением не плохо😉👏, - написали в Сети.

Лед тронулся когда 5% барьер затронулся 😂, - пошутили в Сети.

Ранее мы писали, что Ольга Полякова устроила стриминг со свадьбы Потапа и Насти.

