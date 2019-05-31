"Я люблю тебя!": Лобода показала, как Линдеманн эмоционально высказался по-русски
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Певица Лобода снова подогрела интерес к своему общению с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которому приписывают отцовство годовалой дочери Светланы. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала кадры из клипа группы - на них Линдеманн говорит о любви на трех языках, а потом эмоционально повторяет слова любви по-русски, показывая при этом в камеру пальцем.
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Поклонники Лободы тут же отметили, что в любви он признается именно ей:
Я люблю тебя“ это к Вам обращение?🔥❤️, - написали в Сети.
Правда, некоторые обиженно заметили что “Ло “снюхалась“ с немцами“. Также в комментариях предложили сделать каллаборацию Rammstein с группой “Ленинград“.
Сама же Светлана чуть позже добавила фото с курорта, написав, что отдыхает всего 2 дня.
Ранее мы писали, что Лобода шокировала кожаным купальником.
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