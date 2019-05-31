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"Я люблю тебя!": Лобода показала, как Линдеманн эмоционально высказался по-русски

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Светлана Лобода выложила кадры из клипа Rammstein.

"Я люблю тебя!": Лобода показала, как Линдеманн эмоционально высказался по-русски
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Лобода снова подогрела интерес к своему общению с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, которому приписывают отцовство годовалой дочери Светланы. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала кадры из клипа группы - на них Линдеманн говорит о любви на трех языках, а потом эмоционально повторяет слова любви по-русски, показывая при этом в камеру пальцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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Поклонники Лободы тут же отметили, что в любви он признается именно ей:

Я люблю тебя“ это к Вам обращение?🔥❤️, - написали в Сети.

Правда, некоторые обиженно заметили что “Ло “снюхалась“ с немцами“. Также в комментариях предложили сделать каллаборацию Rammstein с группой “Ленинград“.

Сама же Светлана чуть позже добавила фото с курорта, написав, что отдыхает всего 2 дня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 счастливых дня❤️ #море#дети Come to me 🐯👸

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ранее мы писали, что Лобода шокировала кожаным купальником. 

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Теги: Светлана Лобода, романы звезд, Тилль Линдеманн
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Источник: ivona bigmir) net

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