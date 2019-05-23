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Лобода взбудоражила Сеть снимком в кожаном купальнике

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Исполнительница похвасталась идеальной фигурой.
Лобода взбудоражила Сеть снимком в кожаном купальнике
Лобода взбудоражила Сеть снимком в кожаном купальнике
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода часто делится с поклонниками снимками в откровенных образах.

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Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала очередной пикантный кадр. На фото звезда позировала в кожаном черном купальнике и солнцезащитных очках. Светлана позирует на природе, за ее спиной видны пышные кусты с желтыми цветами.

К снимку певица добавила лаконичную подпись. Звезда поздоровалась со своими подписчиками на немецком языке.

“Guten Morgen“, - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guten Morgen😎😍

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Поклонники засыпали новую публикацию звезды восторженными комментариями.

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“Какааая красивая безумно“, “Вот это я понимаю guten morgen“, “Какая фигура красивая“, “Пейзаж чёткий подобрали“, “Доброе, красоточка наша.  Голосуем за вас на премиях)) Хотим чтоб вы все премии забрали“, “Офигеннейшая фотография“,

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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