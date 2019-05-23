Лобода взбудоражила Сеть снимком в кожаном купальнике

Исполнительница похвасталась идеальной фигурой.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода часто делится с поклонниками снимками в откровенных образах.

Читай также: “Я виновата, прости“: Лобода удивила фанов новой публикацией в Сети

Недавно на своей странице в Instagram артистка опубликовала очередной пикантный кадр. На фото звезда позировала в кожаном черном купальнике и солнцезащитных очках. Светлана позирует на природе, за ее спиной видны пышные кусты с желтыми цветами.

К снимку певица добавила лаконичную подпись. Звезда поздоровалась со своими подписчиками на немецком языке.

“Guten Morgen“, - написала Лобода.

Поклонники засыпали новую публикацию звезды восторженными комментариями.

Читай также: Светлана Лобода перекрасилась в брюнетку для нового клипа

“Какааая красивая безумно“, “Вот это я понимаю guten morgen“, “Какая фигура красивая“, “Пейзаж чёткий подобрали“, “Доброе, красоточка наша. Голосуем за вас на премиях)) Хотим чтоб вы все премии забрали“, “Офигеннейшая фотография“,

Напомним, ранее Светлана Лобода заинтриговала снимком с новым другом.