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Дочка Тиля Линдеманна?: Лобода показала годовалую малышку Тильду

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Светлана Лобода поделилась умилительным снимком с годовалой дочуркой.

Дочка Тиля Линдеманна?: Лобода показала годовалую малышку Тильду
Дочка Тиля Линдеманна?: Лобода показала годовалую малышку Тильду
instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, которая держит в секрете имя отца младшей дочери - годовалой Тильды, показала малышку на фото. Снимок артистка разместила в Инстаграм по случаю ее Дня рождения.

Нашей любви 1 год❤️#Тильда, - написала Лобода.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нашей любви 1 год❤️#Тильда

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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К слову, поклонники звезды и журналисты часто называют отцом Тильды фронтмена культовой метал-групп Rammstein Тиля Линдеманна, с которым Светалана Лобода познакомилась на музыкальном фестивале. Тогда-то наблюдательные фаны звезд и заметили, что между ними проскочила искра. Также артисты были не единожды замечены вместе на публике. 
На прямой вопрос от журналистов об отношениях со Светланой - Тиль уклончиво ответил, что благодаря Лободе - он всегда с нетерпением ждет визита в Москву.

Ранее мы писали, что Светалана Лобода шокировала Сеть снимком в кожаном белье. 

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Теги: Светалана Лобода, дети звезд
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Источник: ivona bigmir)net

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