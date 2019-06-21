Джамала умилила фанов трогательным фото с маленьким сыном

Певица поделилась новым снимком в Instagram.

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Украинская певица Джамала, которая недавно призналась фанам, как выбирает себе одежду, поделилась новым совместным фото со своим сыном. В Instagram победительница “Евровидения-2016“ опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с Эмиром-Рахманом.

Для съемки Джа надела платье с цветочным принтом. Вместе с Эмиром они сфотографировались на фоне кустов лаванды.

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В публикации певица поделилась с поклонниками воспоминаниями о своем детстве.

Так иногда хочется вернуться в свое детство. Снова поймать на коже теплый морской воздух, почувствовать запах цветущего граната и кипариса, - написала Джамала.

Тренер шоу “Голос. Діти-5“ запостила еще один снимок, на котором позирует уже без малыша.





Напомним, что ранее Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко.