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Джамала умилила фанов трогательным фото с маленьким сыном

Комментариев: 2
Певица поделилась новым снимком в Instagram.
Джамала умилила фанов трогательным фото с маленьким сыном
Джамала умилила фанов трогательным фото с маленьким сыном
instagram.com/jamalajaaa/

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Украинская певица Джамала, которая недавно призналась фанам, как выбирает себе одежду, поделилась новым совместным фото со своим сыном. В Instagram победительница “Евровидения-2016“ опубликовала фото, на котором запечатлена вместе с Эмиром-Рахманом.

Для съемки Джа надела платье с цветочным принтом. Вместе с Эмиром они сфотографировались на фоне кустов лаванды.

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В публикации певица поделилась с поклонниками воспоминаниями о своем детстве.

Так иногда хочется вернуться в свое детство. Снова поймать на коже теплый морской воздух, почувствовать запах цветущего граната и кипариса, - написала Джамала.

Тренер шоу “Голос. Діти-5“ запостила еще один снимок, на котором позирует уже без малыша.



Напомним, что ранее Джамала прогулялась в любимой вышиванке по улицам Марокко.

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Теги: Джамала, певица, фото
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Комментариев (2)
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pусский  (аноним)  22.06.2019, 13:43
Оценка:  -1
pусский
В пизду эту Джамалу! Крым наш, а нацикам и татарве хер в сраки! Гы-гы-гы, я охуительно пёрнул!
гость  (аноним)  22.06.2019, 12:59
Оценка:  +2
гость
Минимум у половины страны оно вызывает только рвотный рефлекс, а у бичмира все умилила да очаровала. Коня старого эта лошадь только умилить может.
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