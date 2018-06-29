Оля Полякова раскрыла секрет идеального брака
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Самая известная блондинка украинской эстрады Оля Полякова, недавно шокировавшая поклонников архивным снимком, поделилась действенным способом, как правильно выйти замуж.
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Так, в комментарии телеканалу 1+1 Оля рассказала, как построить удачные отношения, а также в чем секрет ее успешного брака.
Научитесь зарабатывать деньги, и тогда вам никто не будет нужен. Тогда вы будете выбирать по зову сердца и промежности, — сказала певица.
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Полякова также отметила, что главное в девушке - это красота.
Вот вы видели, чтобы юмористка вышла замуж за миллионера?“ , - заявила Оля.
Напомним, что ранее Оля Полякова представила новый клип на композицию “Лед тронулся“.
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