Оля Полякова раскрыла секрет идеального брака

Певица рассказала, как удачно выйти замуж.

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Самая известная блондинка украинской эстрады Оля Полякова, недавно шокировавшая поклонников архивным снимком, поделилась действенным способом, как правильно выйти замуж.

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Так, в комментарии телеканалу 1+1 Оля рассказала, как построить удачные отношения, а также в чем секрет ее успешного брака.

Научитесь зарабатывать деньги, и тогда вам никто не будет нужен. Тогда вы будете выбирать по зову сердца и промежности, — сказала певица.

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Полякова также отметила, что главное в девушке - это красота.

Вот вы видели, чтобы юмористка вышла замуж за миллионера?“ , - заявила Оля.

Напомним, что ранее Оля Полякова представила новый клип на композицию “Лед тронулся“.