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Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности

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Известная певица сообщила фанатам долгожданную новость.
Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности
Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности
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Известная американская певица Леди Гага, которой приписывают роман с актером Брэдли Купером, прокомментировала слухи о своей беременности. Напомним, что на минувшей неделе в СМИ появилась новость о том, что Гага ждет ребенка от Купера, несмотря на то, что звезда недавно разошлась со своим возлюбленным Кристианом Карино.

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Так, в своем Twitter артистка решила окончательно разрушить все сплетни.

Ходят слухи, что я беременна? Да, я беременна – шестым альбомом, - написала в микроблоге “мама монстров“.

Поклонники певицы тут же засыпали Гагу вопросами и поздравлениями: “Это классно, но кто же отец?“, “А ребенок уже толкается?“, “Могу ли я быть нянькой?“, “Я тоже забеременела, как только прочитала этот твит“.

Ранее Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке.

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Теги: Леди Гага, Брэдли Купер, беременность, новости шоубиза
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