Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности
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Известная американская певица Леди Гага, которой приписывают роман с актером Брэдли Купером, прокомментировала слухи о своей беременности. Напомним, что на минувшей неделе в СМИ появилась новость о том, что Гага ждет ребенка от Купера, несмотря на то, что звезда недавно разошлась со своим возлюбленным Кристианом Карино.
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Так, в своем Twitter артистка решила окончательно разрушить все сплетни.
Ходят слухи, что я беременна? Да, я беременна – шестым альбомом, - написала в микроблоге “мама монстров“.
Rumors I’m pregnant? Yeah, I’m pregnant with #LG6— Lady Gaga (@ladygaga) 12 марта 2019 г.
Поклонники певицы тут же засыпали Гагу вопросами и поздравлениями: “Это классно, но кто же отец?“, “А ребенок уже толкается?“, “Могу ли я быть нянькой?“, “Я тоже забеременела, как только прочитала этот твит“.
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