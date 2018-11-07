Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о помолвке
49-летняя певица выйдет замуж в четвертый раз.
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Известная певица и актриса Дженнифер Лопес снова собралась под венец. 43-летний бейсболист Алекс Родригес на днях сделал ей предложение, на что Лопес ответила "Да". Роскошное помолвочное кольцо 49-летняя звезда показала в своем Instagram.
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Отношения возлюбленных длятся уже больше двух лет. До этого Родригес уже был в браке, в котором у него родились две дочки, а для Дженнифер свадьба с Алексом будет четвертой. От Марка Энтони у певицы родились близнецы Эмма и Макс.
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