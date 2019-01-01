TamerlanAlena представили новый сингл-биографию отношений "Рано"

TamerlanAlena рассказали о неурядицах в отношениях в новой песне "Рано".

Украинский R&B-дуэт TamerlanAlena представляют новый сингл “Рано“, который стал второй авторской работой музыкантов на украинском языке после выхода супер-хита “Покопокохай“.

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На пороге своего 10-летия известный дуэт TamerlanAlena направил свой музыкальный стиль в сторону совмещения романтичных песен с большим количеством актуальных аранжировок.

“Рано“ - это песня-биография отношений каждой пары влюбленных, которые давно вместе. В жизни, порой, случаются моменты, когда они сталкиваются с непониманием, бытом в совместной жизни, нежеланием слышать и быть услышанными, но несмотря на все неурядицы выбирают любовь, друг друга и общее будущее“ - рассказали о новом релизе артисты.

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Всю красноречивость и эмоциональность сюжета автор слов песни Tamerlan передал через народный фольклор - пословицы и поговорки, которые вместе с модной мелодией сингла, написанной Alena, приобрели в тексте современное звучание и трендовость.

“В песне “Рано“ мы подняли тему о любовных переживаниях, которые многие ощущали, эмоциях, которые делают нас зависимыми. И том, как важно вовремя найти выход и вспомнить о чувствах друг к другу“, - откровенно поделились TamerlanAlena. - “Мы сами этопроходили, и знаем, что любовь можно сохранить лишь отложив все непонимания в сторону. Уверены, эта песня вдохновит многие молодые пары. И как же красиво у нас получилось об этом поведать на украинском языке!“

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Музыкальные гармонии, магия саунда, проникновенный голос Алены Омаргалиевой и фирменная читка Тамерлана, история подлинной любви и отношений – всё это в новом сингле TamerlanAlenа “Рано“, который можно послушать прямо сейчас.

Уже на следующей неделе артисты готовятся представить клип на песню “Рано“, который был снят в красочных пейзажах индонезийских островов.

Напомним, ранее TamerlanAlena отправились в семейное путешествие в Абу-Даби.