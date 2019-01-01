TamerlanAlena отправились в семейное путешествие в Абу-Даби

Дуэт отпраздновал день рождения сына в столице ОАЭ.

Известный дуэт TamerlanAlena отправились в жаркую столицу Объединенных Арабских Эмиратов, чтобы отметить там пятый день рождения сына Тимура.

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Звёздные родители устроили мальчику настоящий праздник, посетив с ним развлекательные тематические парки Warner Bros.World Abu Dhabi и Ferrari World Abu Dhabi, которые входят в число самых впечатляющих и масштабных во всем мире!

“В студии Warner Bros. Тимуру в честь его дня рождения вручили значок “I’m celebrating“. Все знаменитые герои анимационных лент и кинофильмов концерна, видя эту надпись, подходили и поздравляли его. Он так радовался знакомству со своими любимыми супергероями! Ещё больше эмоций мы получили, посетив Ferrari World, где находятся самые быстрые в мире аттракционы и сотни суперкаров Ferrari. Там мы упали в детство вместе с сыном!“,- поделились артисты.

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В последний день своего отпуска звездная семья успела насладиться величием главной достопримечательности Абу-Даби, самой большой мечетью на территории Объединённых Арабских Эмиратов – Белой мечетью Шейха Зайда.

Пресс-служба

“Это место неимоверной силы и красоты! Мы удивлялись каждому уголку! Просто роскошное сооружение! Особенно поразили ковер, весом 45 тонн и самая большая люстра в мире, украшенная сусальным золотом и кристаллами Сваровски“, - рассказали TamerlaAlena.

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Стоит заметить, что день рождения в Эмиратах артисты празднуют уже второй год подряд, и рекомендуют для семейных путешествий выбирать столицу Абу-Даби, так как считают её эпицентром всех развлечений и главных достопримечательностей.

Пресс-служба

“Абу-Даби – отличный город для семейного отдыха. Здесь нет активной стройки, которая может создать дискомфорт, в отличие от Дубаи. К тому же, в столице вы найдете разные виды развлечений: экскурсия в сафари, езда по дюнам, на верблюдах, посещение различных парков аттракционов и культурных памяток. Планируя свою поездку, выбирайте отели с детскими комнатами, чтобы можно было оставить ребенка на несколько часов. Не забывайте, что 30% настроения создаёт то, что нас окружает, и 70% - мы создаем сами!“, - поделились опытом TamerlanAlena.

Пресс-служба

По возвращению в Украину после отдыха дуэт сразу приступил к съемкам своего нового клипа на сингл “Выходной“, премьера которого запланирована на февраль.

Напомним, ранее Dj Nana отправилась на каникулы в Таиланд.