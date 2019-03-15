Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе
Певица выпустила видео на песню "Corazón".
Известная украинская певица Мишель Андраде презентовала новую видеоработу. 15 марта артистка выпустила клип на композицию “Corazón“.
Читай также: “Горячая кровь“: Мишель Андраде выложила видео зажигательного танца
В новом ролике Андраде появилась в непривычном образе. С длинноволосой брюнетки Мишель перевоплотилась в короткостриженую блондинку.
Отметим, что в написании песни Мишель Андраде помогли Алексей Потапенко и Михаил Бусин. А режиссерами видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха.
Напомним, ранее KAMALIYA посвятила новый клип женской свободе.
Полная версия правил
====>>> www.WebJob99.Com