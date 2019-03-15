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Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе

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Певица выпустила видео на песню "Corazón".
Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе
Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе
instagram.com/mishvirmish

Известная украинская певица Мишель Андраде презентовала новую видеоработу. 15 марта артистка выпустила клип на композицию “Corazón“.

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В новом ролике Андраде появилась в непривычном образе. С длинноволосой брюнетки Мишель перевоплотилась в короткостриженую блондинку.

Отметим, что в написании песни Мишель Андраде помогли Алексей Потапенко и Михаил Бусин. А режиссерами видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха.

Напомним, ранее KAMALIYA посвятила новый клип женской свободе.

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Теги: Мишель Андраде
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Источник: Ivona.bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
    15.03.2019, 15:30
Оценка:  -1
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