Певица выпустила видео на песню "Corazón".

Мишель Андраде перевоплотилась в блондинку в новом клипе instagram.com/mishvirmish

Известная украинская певица Мишель Андраде презентовала новую видеоработу. 15 марта артистка выпустила клип на композицию “Corazón“.

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В новом ролике Андраде появилась в непривычном образе. С длинноволосой брюнетки Мишель перевоплотилась в короткостриженую блондинку.

Отметим, что в написании песни Мишель Андраде помогли Алексей Потапенко и Михаил Бусин. А режиссерами видео стали Максим Шелковников и Денис Маноха.

Напомним, ранее KAMALIYA посвятила новый клип женской свободе.