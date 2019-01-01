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Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ

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Инсайдер сообщает, что певица находится на раннем сроке беременности.
Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
gettyimages

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Известная певица Леди Гага, которая в феврале рассталась со своим бойфрендом Кристиано Карино, ждет первенца от актера Брэдли Купера. Об этом сообщает издание The Star, ссылаясь на собственный источник. 

gettyimages

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Так, по слухам, подруга Гаги призналась журналистам, что срок беременности певицы составляет два месяца. К слову, на вечеринке, проходившей после вручения премии "Оскар", папарацци подметили, что артистка не пила алкоголь.

По словам инсайдера, именно беременность послужила причиной разрыва помолвки Леди Гаги и ее экс-возлюбленного Кристиана Карино. Однако певица не знает, кто именно является отцом ее ребенка: коллега по фильму "Звезда родилась" - Брэдли Купер, который состоит в отношениях с Ириной Шейк, или Кристиан Карино. Так что, как пишет Star, для установления отцовства может понадобиться ДНК-тест. 

Брэдли Купер и Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк
gettyimages

Ранее Леди Гага похвасталась новыми татуировками.

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Теги: Леди Гага, Брэдли Купер, звездные романы, беременнабем
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