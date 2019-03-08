"Лед тронулся": Оля Полякова представила новый клип

Сегодня, 8 марта известная украинская певица Оля Полякова презентовала новый видеоклип на песню “Лед тронулся“. Режиссером клипа выступил Алан Бадоев.

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По сюжету ролика Полякова стала фигуристкой. Вместе со звездой на льду появился чемпион Европы, украинский фигурист Дмитрий Дмитренко.

Также одну из главных ролей в клипе исполнила младшая дочь певицы Алиса.

“Клип “Лед тронулся“ посвящен детям! Ведь только для них мы, несмотря на все наши ошибки и поражения, самые лучшие, самые важные, самые главные люди, только для них настоящие короли и королевы!“ – рассказывает о новой видеоработе Оля Полякова.