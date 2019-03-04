Мне приятно вас мучить, - Настя Каменских рассказала всю правду о личной жизни

Украинская певица откровенно поведала о романе с Потапом и беременности.

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Поклонники Насти Каменских и Потапа не перестают надеяться на то, что артистов связывают романтические отношения, и очень радуются новым фото любимой пары. На днях Каменских прокомментировала слухи о романе с Потапом и рассказала о беременности.

С Потапом мы очень часто встречаемся. Потап мне написал одну песню, вторую. Он меня поддерживал, когда мы ездили в тур. Понятное дело. Но я не беременна. Никогда в своей жизни не рожала. Не делала абортов. Я вообще еще в этом направлении не разродилась, - призналась Каменских в интервью.

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Певица также отметила, что устала от одних и тех же вопросов, но ей приятно мучить журналистов и поклонников своим молчанием.

Я сплю с мужчиной, не женщиной. Я просто не хочу делиться с миром своей личной жизнью. Я знаю, что все хотят об этом узнать. Постоянно спрашивают одно и то же. Но мне так приятно вас мучить, - рассказала Настя.

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