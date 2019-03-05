Оля Полякова шокировала фанов архивным снимком

Певица намекнула на родство с Фредди Меркьюри.

Популярная украинская певица Оля Полякова в очередной раз продемонстрировала свое отличное чувство юмора.

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На днях звезда разместила в Instagram шуточный пост, в котором намекнула на то, что Фредди Меркьюри - ее отец.

Певица опубликовала совместный черно-белый снимок солиста группы Queen Фредди Меркьюри и актрисы Барбары Валентин. Но подписчикам Полякова сказала, что это ее мама рядом с Меркьюри.

“Моя мама @svitusyapolyakova с Фреди! Я говорила вам что мой отец был музыкант?)“, - подписала кадр Оля Полякова.

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Пользователи Сети оценили юмор артистки. “А что, интересный сюжет был бы“, “Оля, усы бы Вам, так Вы вылитый Володька Трынкин, ой, простите Фредди Мерькюри“, “А разве Ваш отец не Юрий Поляков. Так в гугле написано“, “Теперь понятно в кого такая красотка“, “Я думаю это правда. Вы видели зубы Фреди?! Посмотрите на Полякову. Одна и та же челюсть“, “А Мерлин Монро случайно не ваша двоюродная бабушка“, - пишут подписчики.

Напомним, ранее Оля Полякова трогательно поздравила дочь с днем рождения.