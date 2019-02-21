Она сказала "да": Звезда "Танців з зірками" женится на финалистке "Голосу країни"
Танцор Степан Мисюрка признался в чувствах финалистке вокального шоу "Голос країни" Катерине Рыбак.
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Участник шоу “Танці з зірками“ Степан Мисюрка, который был партнером Оли Поляковой, сделал предложение финалистке вокального проекта “Голос країни“ Катерине Рыбак. Об этом влюбленные рассказали на своих страницах в Instagram.
И Катерина, и Степан, лаконично подписали снимки фразой “я сказала ДА“ и “она сказала ДА“.
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Фолловеры тут же принялись поздравлять пару и желать им счастливой супружеской жизни.
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