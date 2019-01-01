Режиссеры-постановщики "Танців з зірками" создали концертный номер для певицы Pink

Режиссеры подготовили выступление певицы для британской музыкальной премии "Brit Awards".

Украинские режиссеры-постановщики Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, которые работают над яркими номерами проектов “Танці з зірками“, “Голос країни“ и “Голос. Діти“ на “1+1“, создали часть перфоманса для популярной американской артистки Pink.

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Вместе с компанией Freckled Sky и украинской компанией Front Pictures режиссеры подготовили выступление певицы с водой и проекцией под песню “Try“ для крупнейшей музыкальной премии Великобритании - “Brit Awards“. Премия состоялась 20 февраля в Лондоне.

В основу выступления лег перформанс, который компании Freckled Sky совместно с Олегом Бондарчуком и Front Pictures показывали на “America's Got Talent“ в 2015 году. Но номер для артистки Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко вместе с Freckled Sky полностью адаптировали под певицу, переделали сценарий и добавили новую хореографию, которую Pink и ее танцоры исполняли в недавнем туре.

“Задолго до церемонии с Freckled Sky, в которой мы являемся режиссерами, связался режиссер Pink, чтобы мы создали подобное шоу для выступления певицы на “Brit Awards“ 20 февраля. Нам эта идея очень понравилась, поэтому мы как можно скорее начали реализовывать и адаптировать новый сценарий. После этого этапа мы продумали новую хореографию. Но за неимением свободного времени для репетиций, Pink попросила нас дополнить номер хореографией, которую они вместе с группой танцоров показывали в своем туре. Уже за неделю до премии на арене О2 у нас была готова вода, проекции, чтобы начать полноценную репетицию с певицей. Увидев все вживую, Pink была очень счастлива. Она бегала по сцене и играла с водой, как ребенок. И это были невероятно приятные ощущения“, - рассказали режиссеры-постановщики Наталья Лысенкова и Наталья Ровенская.

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Отметим, все постановки номеров проекта “Танців з зірками“, которые зрители канала “1+1“ увидели этой осени - созданны руками и фантазией Натальи Лысенковой, Натальи Ровенской и Марии Григоращенко. Именно ради обновленного второго сезона танцевального шоу режиссера отказались от работы с Криситной Аггилерой.

В этом году девушки готовы порадовать телезрителей новыми феерическими выступлениями на проектах “Голос. Діти“,“Голос країни“ и “Танці з зірками“.

Напомним, ранее Ариана Гранде повторила рекорд легендарной группы The Beatles.