Пятый эфир "Голосу країни-9": полное видео
В воскресенье, 17 февраля, выйдет пятый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.
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В пятом выпуске на сцене шоу появились: победитель “Танцев со звездами, мужской квартет из Львова, фанатка творчества Юрия Горбунова, ведущий на одесском телеканале, победительница конкурса “Славянский базар“ и другие талантливые участники.
Итак, по итогам пятого выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский.
- Команда Потапа: Наталья Корниленко, Арсений Журавель.
- Команда Тины Кароль: группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева.
- Команда MONATIK: Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова.
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Напомним, по итогам четырех предыдущих выпусков в шоу прошло 38 участников.
- Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири.
- Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.
- Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник.
- Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска.
Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.
Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
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