Пятый эфир "Голосу країни-9": полное видео

Узнайте, где можно посмотреть пятый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть пятый выпуск instagram.com/goloskrainy_official/

В воскресенье, 17 февраля, выйдет пятый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

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В пятом выпуске на сцене шоу появились: победитель “Танцев со звездами, мужской квартет из Львова, фанатка творчества Юрия Горбунова, ведущий на одесском телеканале, победительница конкурса “Славянский базар“ и другие талантливые участники.

Итак, по итогам пятого выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

Команда Dan Balan: Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский.

Сергей Костецкий, Владимир Зайончковский. Команда Потапа: Наталья Корниленко, Арсений Журавель.

Наталья Корниленко, Арсений Журавель. Команда Тины Кароль: группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева.

группа Leon Voci, Мария Никулина, Даниил Однораленко, Яна Клявиня, Анастасия Андреева. Команда MONATIK: Дария Телитченко, Наталья Краснянская, Владислава Бердникова.

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Напомним, по итогам четырех предыдущих выпусков в шоу прошло 38 участников.

Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири.

Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве, Дарья Хромовая, Шае Огенетеджири. Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.

Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар, Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть. Команда Потапа : Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник.

: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная, Карина Арсентьева, Александр Мельник. Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли, Артем Лиска.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел четвертый выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.