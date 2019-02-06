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Четвертый эфир "Голосу країни-9": полное видео

Спецтема: ТВ и телешоу
Комментариев: 4
Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".
Голос країни 9: когда и где смотреть четвертый выпуск
Голос країни 9: когда и где смотреть четвертый выпуск
instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 февраля, вышел четвертый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и  Dan Balan.

В четвертом выпуске на сцене шоу появились: педагог по вокалу Натальи Могилевской Виктория Уварова, Дарья Храмовая, которая без ума от творчества Тины Кароль, Василий Жадан, который  поет на большой сцене уже почти 30 лет и другие.

Итак, по итогам третьего выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

  • Команда Dan Balan: Артем Лиска.
  • Команда Потапа: Карина Арсентьева, Александр Мельник.
  • Команда Тины Кароль: Дарья Хромова, Шае Огенетеджири.
  • Команда MONATIK:  Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.

Напомним, по итогам трех предыдущих выпусков в шоу прошло 29 участников.

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    Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве.
  • Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар.
  • Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.
  • Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.  

Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.

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Теги: Голос країни-9, смотреть онлайн, видео
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Комментариев (4)
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pусский  (аноним)  11.02.2019, 00:41
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pусский
Я усрался, когда кончал при дрочке, блять! Гы-гы-гы! Я пёрнул!
pусский  (аноним)  07.02.2019, 13:09
Оценка:  0
pусский
Я возьму силой твой обосранный анус, Дибил, бля!
Дибил  (аноним)  07.02.2019, 01:15
Оценка:  +1
Дибил
Я как раз слушаю, сру и слушаю!!! Буду умным!!!!
pусский  (аноним)  06.02.2019, 15:15
Оценка:  -1
pусский
Лучше слушайте выступления В. В. Путина, умнее станете!
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