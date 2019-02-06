Четвертый эфир "Голосу країни-9": полное видео
В воскресенье, 10 февраля, вышел четвертый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.
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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.
В четвертом выпуске на сцене шоу появились: педагог по вокалу Натальи Могилевской Виктория Уварова, Дарья Храмовая, которая без ума от творчества Тины Кароль, Василий Жадан, который поет на большой сцене уже почти 30 лет и другие.
Итак, по итогам третьего выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:
- Команда Dan Balan: Артем Лиска.
- Команда Потапа: Карина Арсентьева, Александр Мельник.
- Команда Тины Кароль: Дарья Хромова, Шае Огенетеджири.
- Команда MONATIK: Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.
Напомним, по итогам трех предыдущих выпусков в шоу прошло 29 участников.
Читай также: Великобритания назвала своего претендента на победу в Евровидении-2019Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве.
- Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар.
- Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.
- Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.
Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.
Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.
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