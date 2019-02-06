Четвертый эфир "Голосу країни-9": полное видео

Узнайте, где можно посмотреть четвертый выпуск вокального шоу "Голос країни-9".

Голос країни 9: когда и где смотреть четвертый выпуск instagram.com/goloskrainy_official

В воскресенье, 10 февраля, вышел четвертый выпуск вокального шоу “Голос країни-9“.

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В новом эфире зрители увидели еще один этап слепых прослушиваний. В 9 сезоне “Голосу країни“ за уникальные голоса борются тренеры шоу Тина Кароль, MONATIK, Потап и Dan Balan.

В четвертом выпуске на сцене шоу появились: педагог по вокалу Натальи Могилевской Виктория Уварова, Дарья Храмовая, которая без ума от творчества Тины Кароль, Василий Жадан, который поет на большой сцене уже почти 30 лет и другие.

Итак, по итогам третьего выпуска к командам судей “Голосу країни“ присоединились следующие участники:

Команда Dan Balan: Артем Лиска.

Артем Лиска. Команда Потапа: Карина Арсентьева, Александр Мельник.

Карина Арсентьева, Александр Мельник. Команда Тины Кароль: Дарья Хромова, Шае Огенетеджири.

Дарья Хромова, Шае Огенетеджири. Команда MONATIK: Виктория Уварова, Николай Задерей, Анна Волобуева, Марина Круть.

Напомним, по итогам трех предыдущих выпусков в шоу прошло 29 участников.

Читай также: Великобритания назвала своего претендента на победу в Евровидении-2019 Команда Тины Кароль: Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве.

Андрей Хайат, Лидия Горошко, Девид Аксельрод, Ксения Бахчалов, Гульназ Хасанова, Ника Тупилко, Роман Бурасанзве. Команда MONATIK: Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар.

Андрей Хорисенко, Даниэль Швец, Анастасия Каманина, Александр Мороз, братья Таранцовы и Кристина Сквирская, Магдалена Паскар. Команда Потапа: Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная.

Богдана Ренк, Роксолана Сирота, “Шпилясті кобзарі“, Ярослав Кошельник, Виктория Ягич, Михаил Колаковский и Наталья Повстяная. Команда Dan Balan: Вячеслав Кретов, Марина Фижделюк, Хайтан Мохаммед Рафи, Влад Чижиков, Екатерина Бегу, София Шафир, Михаил Димов и Самуэле Грилли.

Стоит отметит, что в девятом сезоне “Голосу країни“ на панели кресел судей появилась новая кнопка “Блок“, которая дает тренеру возможность один раз за сезон заблокировать одного из своих коллег-соперников.

Как прошел третий выпуск шоу “Голос країни-9“ смотрите здесь.