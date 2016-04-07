Что ждет зрителей в новом выпуске "Голос країни" и как изменились правила талант-шоу .

Борьба за сердце Тины Кароль и победа над комплексами на сцене "Голос країни-9" Пресс служба

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В это воскресенье, 17 февраля, в 21:00 зрители телеканала “1 + 1“ увидят пятый выпуск “слепых прослушиваний“ самого вокального проекта “Голос країни-9“ с новым тренерским составом, в который вошли певица Тина Кароль, шоумен Потап, мультиартист MONATIK, международная звезда Dan Balan и ведущими Юрием Горбуновым и Екатериной Осадчей.

“Голос страны-9“ - это сезон невероятных голосов и ранее неизвестных талантов из народа. Уже почти завершается этап слепых прослушиваний, а не все тренеры собрали свои команды. Так, среди тренерской четверки пока лидирует MONATIK. В его команду уже вошли 12 участников.

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Уже в воскресенье мы увидим сможет ли Даниил Однораленко покорить сердце Тины Кароль. Вокалист из восточной Украины выйдет на сцену ради того, чтобы Тина его услышала.

Я считаю, что Тина Кароль является душой украинского народа. Выйти на сцену “Голос країни“ - это для меня подвиг, потому что я увижу Тину, и она услышит меня. Сегодня я буду петь для нее, - говорит Даниил Однораленко.

Также на сцену «Голос країни» выйдет 32-летний участник второго сезона «Танцев со звездами» Сергей Костецкий. Танцовщик попытается покорить сердца тренеров зажигательной песней Elvis Presley «A little less».

А Дария Телитченко с Харькова пришла на “Голос країни“, чтобы тренеры и вся Украина оценили ее талант, а не судили по внешности, найдется ли для нее место на сцене.

Я пришла на «Голос», потому что это тот проект, на котором не оценивают внешние параметры. Здесь оценивают талант!, - отмечает Дария.

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Удастся ли этим вокалистам проявить свой талант и повернуть кресла тренеров, зрители канала “1+1“ узнают уже в это воскресенье.

Свои силы на проекте также попытают мужской квартет из Львова «Leon Voci» и другие самородки.

Напомним, девятый сезон порадовал телезрителей нововведениями. Так, кроме кнопки “Блок“, которая позволяет тренерам один раз за сезон заблокировать одного из соперников, впервые в истории проекта появился онлайн кастинг. Вокалистам дают новую возможность стать частью проекта. Все желающие, кто не смог пройти дальше, или те, кто просто боялись попробовать себя на кастингах или на сцене, смогут испытать свою удачу в новом вокальном онлайн отборе #другийшанс. По условиям участия во #другийшанс участник должен записать свое пение на видео и опубликовать его в Instagram с хэштегом #другийшанс и #голоскраїни.

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