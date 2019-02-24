Беременная Меган Маркл сделала татуировку (фото)

Но пока только хной.

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На этих выходных Меган Маркл и принц Гарри прилетели в Марокко с официальным визитом. Во время пребывания в Северной Африке беременная герцогиня Сассекская сделала необычную татуировку на руке. Подробности - далее в материале.

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Так, Меган приняла участие в церемонии помазания хной. На руке герцогини был сделан рисунок в честь ее беременности. Традиционный цветок из хны для Маркл нарисовала 17-летняя девушка Самира, которая живет в EFA больше 6 лет.

Стоит отметить, что рисунки из натуральной хны совершенно безвредны для беременных. Цветной узор продержится на коже в течение суток, а затем постепенно смоется.

Напомним, что ранее в сети появилось видео, на котором заметно, как малыш Меган Маркл зашевелился в ее животе во время мероприятия.